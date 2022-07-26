В Пензе из-за короткого замыкания загорелся электросчетчик

26.07.2022 | 17:29

Во вторник, 26 июля, в жилом доме в Пензе случился пожар. Информация о нем появилась в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщила местная жительница, в 16-квартирном доме № 19 в Пограничном проезде загорелся электросчетчик. По адресу прибыли четыре пожарных расчета и сотрудники полиции.

«Вот как у нас весело!» - сыронизировала женщина.

В ГУ МЧС России по Пензенской области пояснили, что в одной из квартир произошло короткое замыкание.

«Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе управления.