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Происшествия

Семейное дело: в Пензе пенсионерка пострадала от кулаков сына

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Поздним вечером в воскресенье, 24 июля, в частном секторе пензенского микрорайона Шуист произошел семейный скандал.

Сообщение о том, что 34-летний пьяный мужчина избивает свою мать, поступило экипажу вневедомственной охраны Росгвардии в 22:20. Правоохранители немедленно прибыли по адресу и выяснили, что родственники выпивали вместе.

Застолье переросло в ссору, которая завершилась рукоприкладством: сын несколько раз ударил 61-летнюю мать по голове. Пенсионерка, не стерпевшая такого обращения от родного человека, обратилась в полицию.

«Гражданин был задержан на месте преступления и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

И кто против абортов?

Гость||

Ужас. Деградация людей полным ходом.

Имя: Гость
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