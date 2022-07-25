Семейное дело: в Пензе пенсионерка пострадала от кулаков сына

25.07.2022 | 11:05

Поздним вечером в воскресенье, 24 июля, в частном секторе пензенского микрорайона Шуист произошел семейный скандал.

Сообщение о том, что 34-летний пьяный мужчина избивает свою мать, поступило экипажу вневедомственной охраны Росгвардии в 22:20. Правоохранители немедленно прибыли по адресу и выяснили, что родственники выпивали вместе.

Застолье переросло в ссору, которая завершилась рукоприкладством: сын несколько раз ударил 61-летнюю мать по голове. Пенсионерка, не стерпевшая такого обращения от родного человека, обратилась в полицию.

«Гражданин был задержан на месте преступления и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.