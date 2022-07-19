Происшествия

Отец выпавшей из окна девочки рассказал о случившемся

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Полет с четвертого этажа чудом не завершился трагедией. В полицию и скорую помощь поступила информация, что в Пензе из окна многоэтажного дома выпала трехлетняя девочка.

«Предварительно установлено, что ребенок находился дома вместе с родителями, братом и сестрой. Мать и отец отлучились на кухню для приготовления обеда, тем временем дети остались в комнате без присмотра. В ходе игры ребята открыли створку окна. Младшая девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку, в результате чего выпала из окна», - сообщила начальник ПДН УМВД России по г. Пензе Алла Карасева.

Отец девочки вышел из комнаты буквально на минуту, однако и такое время может привести к трагическим последствиям.

«Возвращаюсь - окно открыто. У сына спрашиваю, где сестра младшая, а он мне на окно показывает. Выглянул, а она по травке бегает. Ну и бегом вниз», - рассказал отец пострадавшей.

К счастью, ребенок не получил серьезных травм. Но врачи следят за его здоровьем.

«Полиция Пензы напоминает: не оставляйте окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок. Москитные сетки не предназначены для защиты от падений! Ребенок считает москитную сетку такой же крепкой, как оконное стекло, и опирается на нее», - предупредила Алла Карасева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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