В Бессоновском районе на пасеках массово погибли пчелы

30.06.2022 | 18:09

На пасеках семьи Цаплиных из Вазерок Бессоновского района воцарилась мертвая тишина. Пчелы погибли. Счет идет на тысячи. Обычно трудолюбивые насекомые ведут себя очень активно.

«Она бы сейчас летала массами, перед летками танцевала, искала взяточное место нектара, показывала бы другим пчелам путь лета, чтобы они летели за нектаром. Они бы сейчас гудели», - рассказал пчеловод Юрий Цаплин.

Внезапно привычная жизнь пасеки нарушилась. Несколько дней назад Цаплины заметили, что их подопечные после возвращения в ульи начали одна за другой умирать. По словам Юрия Александровича, такого не было на протяжении более чем 20 лет. Рабочие насекомые, которые и приносят мед, перестали подавать признаки жизни.

«Прилетная пчела вся погибла. Пчела способна летать в радиусе 5-7 километров, а здесь подсолнечник обрабатывают ядохимикатами. Отравились, больше здесь нет причин», - сообщил пчеловод Александр Цаплин.

Такая же ситуация и у соседей. Их пасеке тоже нанесен непоправимый ущерб.

«Прямо сметали кучами на землю», - пожаловался пчеловод Александр Пономарев.

На видеокадрах, размещенных в интернете одним из опытных российских пчеловодов Петром Евсеевым, видно, как должны вести себя здоровые насекомые.

О том, что поля, где пчелы обычно собирают нектар, будут опыляться химикатами, якобы писали в районной газете. Однако там указан только период - с 10 июня по сентябрь, - а вот о конкретных датах и времени проведения обработки не говорится.