Происшествия

Пензенская семья попала в смертельное ДТП на Тамбовщине

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В понедельник, 27 июня, в Кирсановском районе Тамбовской области случилось смертельное ДТП. По данным портала «ПензаИнформ», несчастье произошло с пензенской семейной парой.

В 12:05 на 98-м километре автодороги Тамбов - Пенза водитель Suzuki SX4 1958 года рождения выехал на встречную полосу на участке, где этот маневр не запрещен.

Его машина столкнулась с двигавшимся навстречу грузовым Volvo FH1 с полуприцепом Schmitz. Большегрузом управлял шофер 1963 года рождения.

«Водитель автомобиля Suzuki SX4 скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Пассажир, женщина 1959 года рождения, с травмами доставлена на автомобиле скорой медицинской помощи в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки г. Тамбова», - сообщили в Госавтоинспекции по Тамбовской области.

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Источник — фото гибдд.рф/r/68
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Гость||

выше указанному коментатору: как можно меньше таких коментаторов рожали

Гость||

Гость писал(a):

бабы ещё нарожают
Для этого я с твоей мамкой и ночую)

Гость||

Гость писал(a):

я с твоей мамкой
Как и все. Оттого и мысли у него такие дурные.

Имя: Гость
Комментарий:

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