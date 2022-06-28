Пензенская семья попала в смертельное ДТП на Тамбовщине

28.06.2022 | 13:30

В понедельник, 27 июня, в Кирсановском районе Тамбовской области случилось смертельное ДТП. По данным портала «ПензаИнформ», несчастье произошло с пензенской семейной парой.

В 12:05 на 98-м километре автодороги Тамбов - Пенза водитель Suzuki SX4 1958 года рождения выехал на встречную полосу на участке, где этот маневр не запрещен.

Его машина столкнулась с двигавшимся навстречу грузовым Volvo FH1 с полуприцепом Schmitz. Большегрузом управлял шофер 1963 года рождения.

«Водитель автомобиля Suzuki SX4 скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Пассажир, женщина 1959 года рождения, с травмами доставлена на автомобиле скорой медицинской помощи в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки г. Тамбова», - сообщили в Госавтоинспекции по Тамбовской области.