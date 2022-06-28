На пляже ГПЗ задержали компанию нетрезвых хулиганов

28.06.2022 | 10:46

В понедельник, 27 июня, отдых пензенцев на пряже в микрорайоне ГПЗ-24 омрачила драка. Конфликт произошел около полудня в компании молодых людей.

Четверо мужчин познакомились в зоне отдыха и объединились для распития спиртного. Но своеобразный пикник не закончился миром. Отдыхающие поспорили, а затем один из них набросился с кулаками на другого.

«В результате инцидента мужчина 1981 года рождения нанес телесные повреждения отдыхающему 1990 года рождения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они вызвали скорую пострадавшему пензенцу.

Всех участников пикника на пляже задержали. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства.