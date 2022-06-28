Происшествия

На пляже ГПЗ задержали компанию нетрезвых хулиганов

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В понедельник, 27 июня, отдых пензенцев на пряже в микрорайоне ГПЗ-24 омрачила драка. Конфликт произошел около полудня в компании молодых людей.

Четверо мужчин познакомились в зоне отдыха и объединились для распития спиртного. Но своеобразный пикник не закончился миром. Отдыхающие поспорили, а затем один из них набросился с кулаками на другого.

«В результате инцидента мужчина 1981 года рождения нанес телесные повреждения отдыхающему 1990 года рождения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они вызвали скорую пострадавшему пензенцу.

Всех участников пикника на пляже задержали. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на пряже

Гость||

На пляже ГПЗ нетрезвые хулиганы? Да вы чтооооо!? Не может этого быть.

Гость||

Бабы еще нарожают

Гость||

А я так скажу. Быстро поехали - вот и результат

Гость||

Гость писал(a):

А я так скажу. Быстро поехали - вот и результат
А теперь скачи мимо.

Гость||

На передовую всех участников.

Гость||

Вот бы их там,на месте без суда и следствия демилитаризировали.Цены бы Росгвардии не было.

Гость||

Гость писал(a):

А я так скажу. Быстро поехали - вот и результат
дуракам везде дорога

Гость||

Гость писал(a):

А я так скажу. Быстро поехали - вот и результат

дуракам везде дорога

Я бы тебя хлыстнул

Гость||

Из жизни насекомых. Бухать с незнакомыми обапелами на пляже, чтобы тебя забрали менты.

Имя: Гость
Комментарий:

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