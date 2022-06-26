Происшествия

В Пензе разыскивают молодого мужчину в черном костюме

Печать
Telegram

В Пензе пропал местный житель, 30-летний Дмитрий Андреевич Клоков. Мужчина ушел из дома 13 июня, и до сих пор о его местонахождении нет сведений.

Ориентировка на пропавшего появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 26 июня.

Рост Дмитрия Клокова 166 сантиметров, телосложение нормальное. У пензенца светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были черный костюм, темно-синяя футболка и черные кроссовки.

Всех, кто имеет какую-либо информацию, способную помочь в поисках, просят позвонить по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.

Также волонтеры продолжают разыскивать 40-летнего жителя Бековского района Романа Худобина. Мужчина пропал 13 июня.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
 
Гость||

Бонд,Джеймс бонд

Гость||

Он в каком районе проживал?

Гость||

Может 50 летнего,на 30 он вообще не тянет.

Гость||

Тут не спрашивают на сколько лет он выглядит!

Гость||

Похоже помотала жизнь по лагерям.

Гость||

Люди, тут сайт не обсуждения личности... Давайте свои догадки, оставите при себе... Когда нечего сказать, лучше я думаю промолчать... И все умнее выглядеть будем!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте