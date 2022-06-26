В Пензе разыскивают молодого мужчину в черном костюме

26.06.2022 | 14:56

В Пензе пропал местный житель, 30-летний Дмитрий Андреевич Клоков. Мужчина ушел из дома 13 июня, и до сих пор о его местонахождении нет сведений.

Ориентировка на пропавшего появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 26 июня.

Рост Дмитрия Клокова 166 сантиметров, телосложение нормальное. У пензенца светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были черный костюм, темно-синяя футболка и черные кроссовки.

Всех, кто имеет какую-либо информацию, способную помочь в поисках, просят позвонить по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.

Также волонтеры продолжают разыскивать 40-летнего жителя Бековского района Романа Худобина. Мужчина пропал 13 июня.