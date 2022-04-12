Сообщение о минировании вокзала в Пензе оказалось ложным

12.04.2022 | 17:46

В конце рабочего дня во вторник, 12 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась молодая жительница Пензы Юлия.

«Пришла за билетами на вокзал. Никого не пускают, говорят, заминировали. Ходят кинологи с собаками», - рассказала она.

В подтверждение своих слов девушка прислала фото с места события. На нем видно, что у входа в здание вокзала стоят правоохранители.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области редакции подтвердили: был получен звонок о минировании объекта, поэтому по тревоге на вокзал станции Пенза-I прибыли специалисты.

В региональном УМВД заверили, что тревога оказалась ложной - никаких подозрительных предметов на вокзале не обнаружилось.