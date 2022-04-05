В Пензе строитель разбился, упав с 13-го этажа

В Пензе погиб 29-летний строитель.
Трагедия случилась 29 марта на одном из объектов, возводящихся в микрорайоне Арбеково на улице 65 лет Победы. Плотник-бетонщик при выполнении монолитных работ упал с высоты 13-го этажа.
Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи выясняют обстоятельства ЧП.
«Устанавливается работник строительной организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Бабы ещё нарожают.