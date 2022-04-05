В Пензе строитель разбился, упав с 13-го этажа

05.04.2022 | 13:56

В Пензе погиб 29-летний строитель.

Трагедия случилась 29 марта на одном из объектов, возводящихся в микрорайоне Арбеково на улице 65 лет Победы. Плотник-бетонщик при выполнении монолитных работ упал с высоты 13-го этажа.

Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи выясняют обстоятельства ЧП.

«Устанавливается работник строительной организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.