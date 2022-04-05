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Происшествия

В Пензе строитель разбился, упав с 13-го этажа

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В Пензе погиб 29-летний строитель.

Трагедия случилась 29 марта на одном из объектов, возводящихся в микрорайоне Арбеково на улице 65 лет Победы. Плотник-бетонщик при выполнении монолитных работ упал с высоты 13-го этажа.

Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи выясняют обстоятельства ЧП.

«Устанавливается работник строительной организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Бабы ещё нарожают.

Гость||

Терки и зачистки. Свобода слова и Пензаинформ - понятия несовместимые.

Гость||

Может ему показалось что он птица на момент нахождения на высоте и он воспарил но к сожалению он не птица и упал камнем вниз

Гость||

Гость писал(a):

Терки и зачистки. Свобода слова и Пензаинформ - понятия несовместимые.
Ну а как иначе.кто им напихивает в рот,тот и заказывает музыку.

Гость||

На каком объекте?

Гость||

Шустренько 29.03 случилось 5.04 про новостили быстро однако

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Устанавливается работник строительной организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда.
Т.е. за 7 дней найти этого работника не удалось. А там и архив с камер через 7 дней автоматически удалился.

Гость||

Ой ой да кто же в СО ответственный за соблюдение ОТ

Гость||

Ну нету ответственного охр.труда и что же делать сам значит виноват

Гость||

Какое горе для близких

Гость||

Гость писал(a):

Ой ой да кто же в СО ответственный за соблюдение ОТ
Ой,да ладно вам со своей охраной труда.Ща матери или жене погибшего дадут пару лямов,чтоб рот закрыли.А окажется,что он пьяный был на рабочем месте и у него был выходной.И как с гуся со всех вода.

Гость||

Есть варианты и без лямов могут обойтись это смотря от куда работяга был

Гость||

Что за пьянь тут комментирует...

Гость||

тебе виднее

Гость||

кукареку кукареку кукареку

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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