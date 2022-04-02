В центре Пензы пьяный хулиган разбил плафон уличного светильника

В историческом центре Пензы произошел инцидент: хулиган испортил общественное имущество.
В здании Арбитражного суда Пензенской области, расположенном на улице Кирова, сработала кнопка тревожной сигнализации. Информацию об этом получил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся в патруле.
Бойцы оперативно прибыли по адресу. Охранник рассказал, что молодой человек разбил плафон уличного освещения и скрылся.
Получив приметы подозреваемого, правоохранители отправились на поиски. Недалеко от места происшествия они заметили нетрезвого мужчину с порезанной рукой.
«30-летнего гражданина задержали и передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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