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Происшествия

В центре Пензы пьяный хулиган разбил плафон уличного светильника

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В историческом центре Пензы произошел инцидент: хулиган испортил общественное имущество.

В здании Арбитражного суда Пензенской области, расположенном на улице Кирова, сработала кнопка тревожной сигнализации. Информацию об этом получил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся в патруле.

Бойцы оперативно прибыли по адресу. Охранник рассказал, что молодой человек разбил плафон уличного освещения и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, правоохранители отправились на поиски. Недалеко от места происшествия они заметили нетрезвого мужчину с порезанной рукой.

«30-летнего гражданина задержали и передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Точно не верующий,Дьявол в нём сидит...

Гость||

Вот дурь прёт. Таким пахать на поле надо или в шахте. Чтоб сил не оставалось на пьянку и дебоширство. Короче от безделья это всё.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

молодой человек разбил плафон уличного освещения и скрылся
Надо было ему фонари-виселицы оприходовать.

Имя: Гость
Комментарий:

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