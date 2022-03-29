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Происшествия

Под Пензой фура Volvo попала в два ДТП подряд

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Во вторник, 29 марта, перед въездом в Пензе в одном месте на трассе М5 произошли подряд два ДТП, причем в обоих участвовал один и тот же большегруз.

Фото с места инцидента появилось в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлен грузовой автомобиль с прицепом и две искореженные легковые машины. Чуть дальше видна еще одна фура.

«Перед Пензой ДТП, М5 - перегородили две полосы, большая пробка. Все живы. Время 11:05», - написал автор поста.

Аварию прокомментировали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 9:40 (ориентировочно) на 623-м магистрали «Урал» столкнулись автомобили Kia под управлением 38-летнего водителя и две фуры: Scania с полуприцепом с 32-летним шофером и Volvo с прицепом, за рулем находился 45-летний мужчина.

Бригада медиков, прибывших по вызову, на месте осмотрела водителя Kia и отпустила.

Но этим дело не закончилось. Пока на месте ДТП вершилось разбирательство и шло оказание помощи, случилось еще одно столкновение. В 10:25 легковушка ВАЗ-2112 под управлением 32-летнего мужчины натолкнулась на тот же Volvo, который уже претерпел удар сорока пятью минутами ранее.

«Медики осмотрели и водителя ВАЗа, после чего его отпустили», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 10:25 легковушка ВАЗ-2112 под управлением 32-летнего мужчины натолкнулась на тот же Volvo, который уже претерпел удар сорока пятью минутами ранее.

«Медики осмотрели и водителя ВАЗа, после чего его отпустили»

Так зачем же отпустили этого водителя? Если он фуру не заметил? Обследовать получше, а права отобрать пока.

Гость||

Стоящие фуры, они такие внезапные.

Гость||

почему фуры нас бьют на трассе?

Гость||

Пенза информ, на вас писать за клевету надо. Решения от гибдд нет и комментариев тоже. Все , что вы написали - бред собачий. участники до сих пор сидят в гаи с них еще показания не взяли даже. Вам бы только новости из пальца высосать, работать не умеете.

Гость||

Удалите! Не позорьтесь!

Гость||

Авария, это всегда страшно! Но наше любимое СМИ куда страшнее. Вы печатаете новость, не убедившись в правдивости. Или как говорится " услышал звон, да не знает, где он" Позор вам!

Имя: Гость
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