Под Пензой фура Volvo попала в два ДТП подряд

29.03.2022 | 12:47

Во вторник, 29 марта, перед въездом в Пензе в одном месте на трассе М5 произошли подряд два ДТП, причем в обоих участвовал один и тот же большегруз.

Фото с места инцидента появилось в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлен грузовой автомобиль с прицепом и две искореженные легковые машины. Чуть дальше видна еще одна фура.

«Перед Пензой ДТП, М5 - перегородили две полосы, большая пробка. Все живы. Время 11:05», - написал автор поста.

Аварию прокомментировали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 9:40 (ориентировочно) на 623-м магистрали «Урал» столкнулись автомобили Kia под управлением 38-летнего водителя и две фуры: Scania с полуприцепом с 32-летним шофером и Volvo с прицепом, за рулем находился 45-летний мужчина.

Бригада медиков, прибывших по вызову, на месте осмотрела водителя Kia и отпустила.

Но этим дело не закончилось. Пока на месте ДТП вершилось разбирательство и шло оказание помощи, случилось еще одно столкновение. В 10:25 легковушка ВАЗ-2112 под управлением 32-летнего мужчины натолкнулась на тот же Volvo, который уже претерпел удар сорока пятью минутами ранее.

«Медики осмотрели и водителя ВАЗа, после чего его отпустили», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.