Происшествия

Стала известна причина вызова экстренных служб на улицу Чкалова

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Вечером в субботу, 22 января, очевидец сообщил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» о ЧП в доме № 21/48 - девятиэтажке на углу улиц Чкалова и Куйбышева.

«Время 18:30. На улице Чкалова - несколько пожарных машин, две кареты скорой помощи, автомобиль полиции, все сияют световой сигнализацией. Но особой суеты я не заметил», - рассказал пензенец.

Мужчина поинтересовался у представителей МЧС и полиции, что происходит.

«Сказали, задымление на кухне третьего этажа, ничего страшного. Ну и слава Богу. Будьте осторожны, берегите свои жизни и дома!» - завершил свидетель ЧП свой рассказ.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили: в квартире произошло задымление при приготовлении пищи без последующего горения.

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