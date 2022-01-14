В Никольске 20 сотрудников МЧС потушили полыхавший дом

14.01.2022 | 11:11

В Пензенской области потушили пожар в доме площадью 300 кв. м. Инцидент произошел в Никольске в четверг, 13 января.

Сообщение о возгорании на Железнодорожной, 6, поступило в 15:56. По указанному адресу выехали 20 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области на 6 спецавтомобилях.

Один из местных жителей поделился кадрами, снятыми во время пожара, в сообществе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте». На видео запечатлено, как строение полыхает открытым огнем.

«Сгорела кровля и выгорело внутри четырехквартирного срубового дома, крытого шифером. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.