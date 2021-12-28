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Происшествия

На аварийном перекрестке в Пензе столкнулись две иномарки

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Вечером в понедельник, 27 декабря, в центре Пензы произошла авария. На пересечении улиц Пушкина и Ставского столкнулись две иномарки.

Фото с места аварии опубликовали в городском водительском сообществе. На кадрах - седан (предположительно, Mazda) с разбитым левым крылом и Range Rover (у второго автомобиля поврежден передний бампер).

«Время 22:37», - указал автор снимков.

В комментариях пензенцы предположили, что к столкновению могло привести несоблюдение скоростного режима и дистанции. Вспомнили и о том, что ДТП на этом перекрестке происходят регулярно.

«Часто там аварии… Причем на ровном месте. Заколдованное место», - поделилась одна из участниц сообщества.

Пострадали ли в результате случившегося люди, неизвестно. В региональном управлении ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

С наступающим!

Гость||

Нужно было писать СТАЛО ИЗВЕСТНО, что на аварийном перекрёстке, чушеносцы.

Гость||

Колхоз новости , как же мы без вас.....,а?

Гость||

Дорога ровная, погодные условия нормальные, вечер - авто немного, светофоры работают, НО....

Гость||

Заколдованное место», - поделилась

Ну не дура, а??? Тупорылые глупомордые буртасы.... ПДД надо просто напросто соблюдать!

Гость||

Легковик не скоро выйдет на очередной заезд.Чуть-чуть спокойнее на дорогах города.

Гость||

Самый страшный перекресток в Заводском районе с 7.00 до 8.00, когда едут на работу со второго ряда под красный в сторну Радиозавода.

Гость||

Везде свой контингент терпил. Кто в том районе живет и работает, и ездит - тут и собака зарыта.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

к столкновению могло привести несоблюдение скоростного режима и дистанции
Пофиг на эти ржавые корыта. Еще купят.

Гость||

по сторонам надо смотреть) а не в телефон)

Имя: Гость
Комментарий:

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