На аварийном перекрестке в Пензе столкнулись две иномарки

28.12.2021 | 08:19

Вечером в понедельник, 27 декабря, в центре Пензы произошла авария. На пересечении улиц Пушкина и Ставского столкнулись две иномарки.

Фото с места аварии опубликовали в городском водительском сообществе. На кадрах - седан (предположительно, Mazda) с разбитым левым крылом и Range Rover (у второго автомобиля поврежден передний бампер).

«Время 22:37», - указал автор снимков.

В комментариях пензенцы предположили, что к столкновению могло привести несоблюдение скоростного режима и дистанции. Вспомнили и о том, что ДТП на этом перекрестке происходят регулярно.

«Часто там аварии… Причем на ровном месте. Заколдованное место», - поделилась одна из участниц сообщества.

Пострадали ли в результате случившегося люди, неизвестно. В региональном управлении ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.