В поселке Заря взрывом газа уничтожило жилой дом

04.12.2021 | 18:00

Даже после того как от дома практически не осталось и камня на камне, пес продолжает безупречно нести свою службу и охранять имущество хозяина. На улице Вигеля в поселке Заря ночью произошло ЧП. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

«Вследствие скопления в доме газовоздушной смеси с последующим ее хлопком произошло разрушение конструкций и пожар в частном жилом домовладении на площади 150 квадратных метров. В результате данного пожара пострадал хозяин дома - мужчина 1984 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Он госпитализирован в ожоговое отделение областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Мужчина чудом выбрался из-под обломков и попросил о помощи жителей частного сектора. Они и вызвали пожарных. А уже утром родственники соседей пострадавшего приступили к ликвидации последствий.

Часть стены двухэтажного разрушенного дома упала на территорию чужого двора, повредив фасад строения.

Кровлю отбросило на другой участок. Куски блоков разметало по округе.

«Хотелось бы обратиться ко всем жителям Пензенской области: будьте предельно внимательны при обращении с отопительными, обогревательными, газовыми приборами в своих частных жилых домовладениях. Содержите их, пожалуйста, в исправном состоянии, вовремя обслуживайте. Берегите себя и свое имущество», - напомнила Анна Шупилова.

Точную причину разрушения дома и возгорания предстоит выяснить экспертам.