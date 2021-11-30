В Пензе загорелось здание бывшего военкомата

30.11.2021 | 09:04

В ночь с 29 на 30 ноября в Пензе загорелось неэксплуатируемое здание на улице 9 Января. Ранее в доме № 13 располагалось отделение призыва военного комиссариата Октябрьского и Железнодорожного районов.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 23:06. На место ЧП выехали 22 сотрудника ведомства и пять спецавтомобилей.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что на втором этаже здания общей площадью 600 кв. м выгорело 70 кв. м. Никто из людей не пострадал.

По данным на 8:00 30 ноября, движение по улице Циолковского (она находится рядом с местом ЧП) было затруднено. У здания стояли пожарные автомобили.

Что стало причиной возгорания, не сообщается. По факту случившегося будет проведена проверка.