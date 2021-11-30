Происшествия

В Пензе загорелось здание бывшего военкомата

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В ночь с 29 на 30 ноября в Пензе загорелось неэксплуатируемое здание на улице 9 Января. Ранее в доме № 13 располагалось отделение призыва военного комиссариата Октябрьского и Железнодорожного районов.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 23:06. На место ЧП выехали 22 сотрудника ведомства и пять спецавтомобилей.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что на втором этаже здания общей площадью 600 кв. м выгорело 70 кв. м. Никто из людей не пострадал.

По данным на 8:00 30 ноября, движение по улице Циолковского (она находится рядом с местом ЧП) было затруднено. У здания стояли пожарные автомобили.

Что стало причиной возгорания, не сообщается. По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Бомжики от дождя прятались?

Гость||

Вчера троллейбусные провода по всей Циолковской порвались , на дороге лежали , пробка огромная . Сегодня пожар и неработающие все утро светофоры , опять пробка .

Гость||

А кто у нас там на районе главный застройщик?

Гость||

В воскресенье ночью на втором этаже бомжи костер жгли. Полыхало знатно. Как здание тогда еще не сгорело??

Гость||

согласен

Гость||

петух туда пришел

Гость||

Гость писал(a):

петух туда пришел
петух с форума не вылезает, очко играет

Гость||

Не удивительно) у нас так все застройщики территории под застройку очищают - можно уже на законодательном уровне прописывать сжигание старых построек...

Гость||

Скоро будет ЖСК " У военкома".

Гость||

Полыхало знатно. Как здание тогда еще не сгорело??

Шлакоблочный.....

Имя: Гость
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