Трагедия в Перми: пензенцев просят быть внимательными к детям

20.09.2021 | 13:00

В понедельник, 20 сентября, в Перми произошла трагедия: при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет погибли несколько человек, более двух десятков пострадали.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко высказался по этому поводу, опубликовав обращение к своим подписчикам в соцсетях.

«Соболезную родителям и друзьям жертв этой ужасной трагедии. Прошу взрослых уделять как можно больше внимания детям и подросткам, школьникам и студентам. Родители, педагоги, психологи, тренеры, соседи, пожалуйста, будьте внимательны к состоянию представителей молодого поколения.

Нельзя быть равнодушными, нельзя отгораживаться от общей проблемы и общей беды. Скорблю вместе с близкими погибших и пострадавших ребят», - написал Мельниченко.