Происшествия

Трагедия в Перми: пензенцев просят быть внимательными к детям

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В понедельник, 20 сентября, в Перми произошла трагедия: при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет погибли несколько человек, более двух десятков пострадали.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко высказался по этому поводу, опубликовав обращение к своим подписчикам в соцсетях.

«Соболезную родителям и друзьям жертв этой ужасной трагедии. Прошу взрослых уделять как можно больше внимания детям и подросткам, школьникам и студентам. Родители, педагоги, психологи, тренеры, соседи, пожалуйста, будьте внимательны к состоянию представителей молодого поколения.

Нельзя быть равнодушными, нельзя отгораживаться от общей проблемы и общей беды. Скорблю вместе с близкими погибших и пострадавших ребят», - написал Мельниченко.

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Источник — www.instagram.com/ov_melnichenko
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Гость||

психолог не нужная профессия, только для отчета, галочки итп, никогда еще реально помощи я не видел от них, тот у кого кукушонок из гнезда стал выпадать, все равно себя проявит и ни один психолог ему не поможет

Гость||

В школах должность психолога просто для галочки! Реальную работу с детьми он не ведет, а классные руководители, которые казалось бы должны быть в курсе всех дел в классе по факту занимаются отчетами, электронными дневниками, выборами, но только не детьми....

Гость||

В школах должность психолога просто для галочки! Реальную работу с детьми он не ведет, а классные руководители, которые казалось бы должны быть в курсе всех дел в классе по факту занимаются отчетами, электронными дневниками, выборами, но только не детьми....

+10000000000

Гость||

И не учат учителя сейчас

Гость||

Учителя только для выбАров нужны.

Гость||

В армию дурака надо было загнать.

Гость||

Вроде как у нас уже «обращали углубляли ужесточили» А охотникам хоты хны. С их денег и разрешительная и медицинская братия живет и не кряхтит. Все, кто последнее время устраивал убийства значимого масштаба проверенные и одобренные полицаями и рвачами охотники

Гость||

Гость писал(a):

Вроде как у нас уже «обращали углубляли ужесточили» А охотникам хоты хны. С их денег и разрешительная и медицинская братия живет и не кряхтит. Все, кто последнее время устраивал убийства значимого масштаба проверенные и одобренные полицаями и рвачами охотники
Запор мысли понос слов

Гость||

сейчас детей ПЛОДЯТ за господачки, раньше детей РОЖАЛИ по любви и без всяких выплат... разница есть? - ЕСТЬ!

Гость||

Психологу в школе родители доверяют и рассказывают о сложной обстановке в семье и проблемами с ребенком,а она потом тычет постоянно этим ученику и унижает родителей.А помощи никакой.Была такая Аллочка...

Гость||

Считаю, что день учителя нужно отменить! Если сами учителя заявляют, что они консультанты по указанию образовательных услуг, это не их день! И так как они сейчас весь образовательный процесс возложили на родителей, значит зарплаты консультантов сократить а родителям детей школьников доплачивать! Не уважаю больше этих консультантов, окончательно уничтожили Великое Звание УЧИТЕЛЬ!

Гость||

Отвлекают внимание от позорных выборов за счет наших детей!

Гость||

Гость писал(a):

Отвлекают внимание от позорных выборов за счет наших детей!
Ерунду не пиши. Это по охотникам очередной удар.

Гость||

Учитывая итоги выборов... Так и дальше будет.. Стрельба

Имя: Гость
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