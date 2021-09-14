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Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП под Кузнецком

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В Госавтоинспекции рассказали о смертельной аварии, которая произошла поздним вечером в понедельник, 13 сентября, на трассе М5 «Урал» недалеко от Кузнецка.

Сообщение о трагическом ДТП появилось в соцсетях. Очевидцы, проезжавшие мимо, рассказали о столкновении большегруза и легкового автомобиля, который от удара превратился в груду металла. Также в постах говорилось о жертвах.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области проинформировали о том, что произошло.

В 22:25 на 779-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись КамАЗ-707812 с 39-летним шофером и Datsun on-DO, за рулем которого находилась 37-летняя женщина.

При столкновении погибли автолюбительница и 43-летний пассажир иномарки - от полученных травм они скончались на месте. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

А кто на встречке?

Гость||

Камазик подавился

Гость||

Гость писал(a):

А кто на встречке?
КамАЗ на встречке стоит.

Гость||

большегрузы просто мнут не в чем не повинных автомобилистов, среди них почти никто не соблюдает правила, летают на огромных скоростях, не видят что вокруг происходят, меня самого немного фзамяла фура на малых скоростях в городе, вышел оттуда "шофер" и сказал в оправдание что не заметил тебя на правой полосе и стал перстраиваться, ужас какой то от них

Гость||

скоро этих дальнобоев заменят беспилотники.... хоть тогда вздохнем спокойно

Имя: Гость
Комментарий:

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