В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП под Кузнецком

14.09.2021 | 15:03

В Госавтоинспекции рассказали о смертельной аварии, которая произошла поздним вечером в понедельник, 13 сентября, на трассе М5 «Урал» недалеко от Кузнецка.

Сообщение о трагическом ДТП появилось в соцсетях. Очевидцы, проезжавшие мимо, рассказали о столкновении большегруза и легкового автомобиля, который от удара превратился в груду металла. Также в постах говорилось о жертвах.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области проинформировали о том, что произошло.

В 22:25 на 779-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись КамАЗ-707812 с 39-летним шофером и Datsun on-DO, за рулем которого находилась 37-летняя женщина.

При столкновении погибли автолюбительница и 43-летний пассажир иномарки - от полученных травм они скончались на месте. По факту смертельного ДТП проводится проверка.