В Бековском районе в ДТП погибла женщина - водитель «Калины»

13.09.2021 | 13:55

В субботу, 11 сентября, в Бековском районе случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 19:30 на 95-м километре трассы Тамбов - Пенза - Беково столкнулись два автомобиля - УАЗ-396255 и «Лада-Калина». Первым управлял 22-летний молодой человек, вторым - 37-летняя женщина.

В результате аварии она получила травмы, из-за которых скончалась на месте происшествия. Второго водителя госпитализировали с телесными повреждениями.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.