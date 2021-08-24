В р. п. Беково женщина погибла, упав с третьего этажа

24.08.2021 | 11:10

В понедельник, 23 августа, в 6:32 в полицию поступило сообщение о том, что у дома на улице Первомайской в райцентре Беково обнаружена мертвой женщина.

Погибшей оказалась местная 59-летняя жительница. По предварительным данным, она упала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

По факту гибели женщины проводится проверка, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

16 августа в Нижнем Ломове с третьего этажа упала женщина 1940 года рождения. Позже она скончалась в пензенской клинической больнице № 6.

2 августа из окна квартиры на третьем этаже дома в Никольске выпал мужчина 1949 года рождения. От полученных травм он погиб.