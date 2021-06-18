Происшествия

В Кузнецком районе обнаружили бочки с токсичными отходами

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Жители села Козляковка Кузнецкого района обнаружили неподалеку от своего населенного пункта припрятанные в земле металлические бочки. Они сообщили об этом главе поселения, и тот вместе с сотрудником полиции при помощи трактора начал раскапывать почву.

В яме оказалось 7 бочек объемом 200 литров каждая, 3 из которых были герметично закупорены, 4 - открыты.

Информация о находке поступила в межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. На место немедленно выехали государственные инспекторы. Они отобрали пробы содержимого емкостей. Лабораторное исследование показало наличие в них нефтепродуктов и токсичных веществ, отнесенных к III классу опасности.

Как только были получены результаты анализов, специалисты вновь выехали на место и нашли еще несколько бочек. В общей сложности из места захоронения их было изъято 27: 5 закупоренных и 22 - с нарушенной герметичностью.

«Емкости переданы на утилизацию в специализированную организацию», - сообщили порталу PenzaInform.ru в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

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Гость||

В Леонидовке поищите.

Гость||

Гость писал(a):

В Леонидовке
Вы дурачок? Там еще в 2009 году вычистили все вокруг до идеала.

Гость||

Похоже это где был Откормсовхоз. Мазут привезли.

Имя: Гость
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