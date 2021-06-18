В Кузнецком районе обнаружили бочки с токсичными отходами

18.06.2021 | 10:08

Жители села Козляковка Кузнецкого района обнаружили неподалеку от своего населенного пункта припрятанные в земле металлические бочки. Они сообщили об этом главе поселения, и тот вместе с сотрудником полиции при помощи трактора начал раскапывать почву.

В яме оказалось 7 бочек объемом 200 литров каждая, 3 из которых были герметично закупорены, 4 - открыты.

Информация о находке поступила в межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. На место немедленно выехали государственные инспекторы. Они отобрали пробы содержимого емкостей. Лабораторное исследование показало наличие в них нефтепродуктов и токсичных веществ, отнесенных к III классу опасности.

Как только были получены результаты анализов, специалисты вновь выехали на место и нашли еще несколько бочек. В общей сложности из места захоронения их было изъято 27: 5 закупоренных и 22 - с нарушенной герметичностью.

«Емкости переданы на утилизацию в специализированную организацию», - сообщили порталу PenzaInform.ru в межрегиональном управлении Росприроднадзора.