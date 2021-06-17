Происшествия

Пензенцев просят помочь в розыске жительницы Колышлея

Печать

Сотрудники полиции просят жителей Пензенской области оказать содействие в розыске Пегашовой Светланы Николаевны 1978 года рождения.

Женщина зарегистрирована в поселке Колышлей. Она утратила связь с родственниками, и в настоящий момент ее точное местонахождение неизвестно.

Светлана Пегашова имеет рост 165-175 см, худощавое телосложение, светлые глаза, прямые светлые волосы.

У женщины на внутренней стороне предплечья имеются шрамы.

«При установлении данных и местонахождения Светланы Пегашовой просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Колышлейский» по телефонам: 8(841-46) 210-54, 8(841-46) 210-72, 630-213», - обращается к гражданам пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

У женщины на внутренней стороне предплечья имеются шрамы.
Вскрывалась?

Гость||

Гость писал(a):

Вскрывалась?
От такой жизни, пожалуй, скроешься!

Гость||

Гость писал(a):

От такой жизни, пожалуй
Кто в песцах,а кто в наколках?

Гость||

а детишкам из лизы обратитесь - они мастера "искать".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте