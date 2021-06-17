Пензенцев просят помочь в розыске жительницы Колышлея

Сотрудники полиции просят жителей Пензенской области оказать содействие в розыске Пегашовой Светланы Николаевны 1978 года рождения.
Женщина зарегистрирована в поселке Колышлей. Она утратила связь с родственниками, и в настоящий момент ее точное местонахождение неизвестно.
Светлана Пегашова имеет рост 165-175 см, худощавое телосложение, светлые глаза, прямые светлые волосы.
У женщины на внутренней стороне предплечья имеются шрамы.
«При установлении данных и местонахождения Светланы Пегашовой просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Колышлейский» по телефонам: 8(841-46) 210-54, 8(841-46) 210-72, 630-213», - обращается к гражданам пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Вскрывалась?