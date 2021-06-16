На улице Ладожской в Пензе перевернулась бетономешалка

16.06.2021 | 18:45

Рядом с домом № 5 на улице Ладожской перевернулась бетономешалка, ехавшая к строящемуся неподалеку дому. Часть смеси, которую она везла в цистерне, вылилась, а сама многотонная машина крепко увязла в земляной жиже.

«С той стороны мне лоб в лоб летит легковая машина, мне куда деваться? Я груженый. Я - по тормозам, перед выкинуло. Детей маленьких пожалел - не будь их там, переехал бы его. С детьми летел, молодой», - рассказал водитель.

Он выбрался через боковую дверь, та в момент аварии превратилась в люк. У мужчины после удара болели рука и бок.

Местные жители уверены, что такого не случилось бы, будь дорога в надлежащем состоянии. Коммунальные аварии здесь - явление частое.

«Там все время вода. Приехали, раскопали, чего-то там посмотрели, потом привезли земли машину, засыпали. Вот и результат!» - прокомментировала местная жительница.

Поднять упавшую многотонку оказалось непросто. Положение осложнилось тем, что кроме бетона разлилось и горючее.