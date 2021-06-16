Происшествия

На улице Ладожской в Пензе перевернулась бетономешалка

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Рядом с домом № 5 на улице Ладожской перевернулась бетономешалка, ехавшая к строящемуся неподалеку дому. Часть смеси, которую она везла в цистерне, вылилась, а сама многотонная машина крепко увязла в земляной жиже.

«С той стороны мне лоб в лоб летит легковая машина, мне куда деваться? Я груженый. Я - по тормозам, перед выкинуло. Детей маленьких пожалел - не будь их там, переехал бы его. С детьми летел, молодой», - рассказал водитель.

Он выбрался через боковую дверь, та в момент аварии превратилась в люк. У мужчины после удара болели рука и бок.

Местные жители уверены, что такого не случилось бы, будь дорога в надлежащем состоянии. Коммунальные аварии здесь - явление частое.

«Там все время вода. Приехали, раскопали, чего-то там посмотрели, потом привезли земли машину, засыпали. Вот и результат!» - прокомментировала местная жительница.

Поднять упавшую многотонку оказалось непросто. Положение осложнилось тем, что кроме бетона разлилось и горючее.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Так это вчера было.

Гость||

Какой идиот дал разрешение на строительство там дома ,при этом сломали детский сад.

Гость||

Гость писал(a):

Какой идиот дал разрешение на строительство там дома
То же, который дает разрешение на любую точечную застройку по прихоти строительных компаний. Дом "Лофт" на Чкалова вообще без двора.

Гость||

Гость писал(a):

Какой идиот дал разрешение на строительство там дома ,при этом сломали детский сад.
Это ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГСЗ" который построил Аристократ, потом была очень плохо пахнущая (взятками) история с постройкой дома на Красной , изначально земля была под обременением, люди не хотели там строительства многоэтажного монстра , но в результате мало того что им дали разрешение так ещё и откромсали землю у соседних домов , застройщик в лице Денисова клятвенно обещал не ставить глухой из проф.листа забор , но его поставили! А разрешение на застройку дал Лузгин и сбежавший Иоффе!

Гость||

Машка! ОЙОЙОЙ!

Гость||

Что, опять забеременел?

Гость||

Постройте хоть одну дорогу, надоели колумбарии!

Имя: Гость
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