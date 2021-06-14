В Кузнецке из-за пожара в кафе эвакуировали десять человек

14.06.2021 | 09:31

В понедельник, 14 июня, в Кузнецке произошел пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 8:34.

ЧП случилось в кафе, расположенном в торговом центре «Солнечный» на улице Белинского, 2.

Уже в 8:42 прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

«Из здания эвакуировано 10 человек. Пострадавших нет. На тушение пожара привлекалось 7 единиц техники и 23 человека личного состава», - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Причину случившегося установят во время проверки.