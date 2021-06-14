Отдых у пруда около пензенской больницы закончился трагически

14.06.2021 | 18:15

Спасатели прибыли на пруд у городской больницы № 6. На берегу их ждали представители полиции, бригада скорой. Медики констатировали смерть мужчины средних лет. Тело нашли на водной глади.

Вещи погибшего полицейским передали отдыхающие. Один из них рассказал, что мужчину видел здесь не раз. Тот обычно приходил посидеть с удочкой, а этим утром решил освежиться.

«Вещи положил, попросил покараулить. Пошел плавать - и все. Да мы там всегда плаваем!» - рассказал житель Пензы.

Причину смерти мужчины установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Вероятнее всего, во время купания ему стало плохо. Это не первый случай гибели человека на воде в 2021 году.