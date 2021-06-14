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Происшествия

Отдых у пруда около пензенской больницы закончился трагически

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Спасатели прибыли на пруд у городской больницы № 6. На берегу их ждали представители полиции, бригада скорой. Медики констатировали смерть мужчины средних лет. Тело нашли на водной глади.

Вещи погибшего полицейским передали отдыхающие. Один из них рассказал, что мужчину видел здесь не раз. Тот обычно приходил посидеть с удочкой, а этим утром решил освежиться.

«Вещи положил, попросил покараулить. Пошел плавать - и все. Да мы там всегда плаваем!» - рассказал житель Пензы.

Причину смерти мужчины установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Вероятнее всего, во время купания ему стало плохо. Это не первый случай гибели человека на воде в 2021 году.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Отдых до хорошего ещё никого не доводил.

Тут вообще отдохнуть некогда, а эти каждый день отдыхают. От чего только не знаю. Обеспеченные что ли все такие?

Гость||

Очень лёгкая и красивая процедура расставания.

Гость||

Спасатели прибыли после всех? Из года в год тонут люди там. Почему нельзя организовать спасательный пункт

Гость||

Гость писал(а):

> Спасатели прибыли после всех? Из года в год тонут люди там. Почему нельзя

> организовать спасательный пункт

-----------------------------------------------------

Судьбе не прикажешь и ничего не организуешь.

Гость||

По поверьям ещё двое или трое могут утонуть до сорока дней?

Гость||

Гость писал(a):

Тут вообще отдохнуть некогда,
А детки куда посылают?

Гость||

Говорят модер ПИнф утонул

Гость||

Берегите себя, живите любя!

Гость||

Какие спасатели? Там что, официальное место отдыха? Русским языком написано купаться запрещено!

Гость||

18.54 с собой точно ещё заберёт, пока не отпоют

Гость||

Он — Тот, Который устроил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке суши и моря. Мы распределили знамения для людей, которые знают!

(Коран, 6:97)

Гость||

«Каждая душа непременно вкусит смерть. В земном мире Мы подвергаем вас испытаниям, искушая вас пользой и вредом. И отличается человек благодарный за добро, терпеливый к горю и несчастьям от человека не признательного за блага и добро, страшащегося бед. Вы к Нам возвратитесь и получите воздаяние за ваши деяния» (смысл 35 аята суры «аль-Анбия», тафиср «Мунтахаб»).

Гость||

Во событие.Запрещать надо,все,все запрещать.Как в Америке.А,че,я за... .

Имя: Гость
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