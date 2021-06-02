Неадекватный мужчина пытался попасть в квартиру на ул. Кижеватова

02.06.2021 | 09:32

В Пензе задержали молодого мужчину, пытавшегося незаконно попасть в чужую квартиру. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня на улице Кижеватова.

«В 1:50 в правоохранительные органы поступил звонок от гражданки, проживающей в многоквартирном доме. Она сообщила, что посторонний мужчина ведет себя неадекватно и пытается проникнуть в ее квартиру», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Когда на место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны, дебошир спал под дверью. Женщина рассказала, что забраться в ее квартиру пытался именно он.

Мужчину разбудили. Как оказалось, он находился в нетрезвом состоянии. Проснувшись, человек продолжил вести себя агрессивно, а внятно объяснить происходящее не смог. 30-летнего гражданина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.