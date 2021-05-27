Пензенский цементовоз врезался в грузовик в Саратовской области

Ранним утром в четверг, 27 мая, в Саратовской области пензенский грузовик попал в серьезное ДТП.
Как сообщает информационное агентство «Регион 64», колонна цементовозов с номерами Пензенской области двигалась через Воскресенский район. В четвертом часу ночи за селом Студеновка один из цементовозов, MAN с цистерной, врезался в двигавшийся перед ним КамАЗ с пиломатериалом, который следовал из Ульяновска. Оба шофера были трезвы.
«По словам водителя цементовоза, он отвлекся и не смог вовремя затормозить перед грузовиком с лесом», - приводит «Регион 64» слова очевидца.
Свидетель ДТП также добавил, что, хотя кабину цементовоза расплющило, его водитель, по-видимому, родился в рубашке - он совсем не пострадал.
Сотрудникам ГИБДД пришлось срочно организовать реверсивное движение из-за того, что доски из ульяновского грузовика высыпались на дорожное полотно. Затем на место аварии прибыл автокран, перенесший их на обочину.
26 февраля в городе Вольске Саратовской области КамАЗ с пензенскими номерами вылетел в овраг, зацепив встречный маршрутный микроавтобус «Газель» без пассажиров. Одной из версий причин ДТП стал отказ тормозов у большегруза. В аварии никто не пострадал, а водитель КамАЗа сумел самостоятельно выбраться из кабины.
Це ментовоз, т.е. автомобиль для перевозки сотрудников полиции.