Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|01:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Пензенский цементовоз врезался в грузовик в Саратовской области

Печать

Ранним утром в четверг, 27 мая, в Саратовской области пензенский грузовик попал в серьезное ДТП.

Как сообщает информационное агентство «Регион 64», колонна цементовозов с номерами Пензенской области двигалась через Воскресенский район. В четвертом часу ночи за селом Студеновка один из цементовозов, MAN с цистерной, врезался в двигавшийся перед ним КамАЗ с пиломатериалом, который следовал из Ульяновска. Оба шофера были трезвы.

«По словам водителя цементовоза, он отвлекся и не смог вовремя затормозить перед грузовиком с лесом», - приводит «Регион 64» слова очевидца.

Свидетель ДТП также добавил, что, хотя кабину цементовоза расплющило, его водитель, по-видимому, родился в рубашке - он совсем не пострадал.

Сотрудникам ГИБДД пришлось срочно организовать реверсивное движение из-за того, что доски из ульяновского грузовика высыпались на дорожное полотно. Затем на место аварии прибыл автокран, перенесший их на обочину.

26 февраля в городе Вольске Саратовской области КамАЗ с пензенскими номерами вылетел в овраг, зацепив встречный маршрутный микроавтобус «Газель» без пассажиров. Одной из версий причин ДТП стал отказ тормозов у большегруза. В аварии никто не пострадал, а водитель КамАЗа сумел самостоятельно выбраться из кабины.

Источник — www.youtube.com
0
0
0
0
 
Гость||

Це ментовоз, т.е. автомобиль для перевозки сотрудников полиции.

Гость||

ДТП с фурами часто стал появляться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он отвлекся
Пусть грузчиком работает тогда, раз такой рассеяный

Гость||

Мертвый час или как то так называется это время, с 3 до 4 ночи/утра. Самое опасное время, человек просто отключается бессознательно. Спать надо ночью, а не управлять транспортом.

Гость||

Дистанцию не держат или уснул. Штрафовать надо чтоб ночью спали

Гость||

Есть мнение, что на видео DAF.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте