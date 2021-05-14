Происшествия

В Пензе оторвавшийся прицеп покорежил иномарку

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В пятницу, 14 мая, в Пензе произошло нетипичное ДТП. Фото с места происшествия выложил очевидец в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На снимках запечатлен автомобиль Toyota с искореженной передней частью и лежащий на боку прицеп.

«ГПЗ-24, у «Ленты». Время 12:10», - обозначил место и время действия автор фото. По словам свидетелей, прицеп отсоединился от «Газели» и врезался в иномарку.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация о происшествии в дежурную часть не поступала. Это говорит о том, что серьезных травм в ДТП люди не получили.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

это малоинтересно, все абсолютно насрать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прицеп отсоединился от «Газели»
Газелисты самые жадные в грузоперевозках, то у них лонг версии метров по 7, теперь еще и прицепы.

Гость||

Гость писал(a):

Газелисты самые жадные
Скорее самые отмороженные

Гость||

Надо там крестный ход провести!

Гость||

Гость писал(a):

Надо там
Тебе не поможет

Имя: Гость
Комментарий:

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