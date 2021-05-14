В Пензе оторвавшийся прицеп покорежил иномарку

14.05.2021 | 13:38

В пятницу, 14 мая, в Пензе произошло нетипичное ДТП. Фото с места происшествия выложил очевидец в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На снимках запечатлен автомобиль Toyota с искореженной передней частью и лежащий на боку прицеп.

«ГПЗ-24, у «Ленты». Время 12:10», - обозначил место и время действия автор фото. По словам свидетелей, прицеп отсоединился от «Газели» и врезался в иномарку.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация о происшествии в дежурную часть не поступала. Это говорит о том, что серьезных травм в ДТП люди не получили.