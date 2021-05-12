Происшествия

В Пензе злоумышленник забрался в магазин игрушек

Печать

В Пензе магазин игрушек, находящийся в торговом центре на улице 8 Марта, лишили выручки. Инцидент произошел во вторник, 11 мая, около 21:00.

В торговой точке сработала тревожная сигнализация. Через несколько минут на место прибыл экипаж группы задержания Росгвардии.

Стражи правопорядка опросили охранника торгового центра и выяснили, что в отдел детских игрушек зашел неизвестный. Пробравшись за прилавок, злоумышленник нашел контейнер, где продавцы хранили выручку, и забрал его.

Пропажу 18 000 рублей заметила сотрудница отдела и обратилась к правоохранителям.

«Мужчина, подозреваемый в совершении кражи денежных средств, был задержан на месте. В его пакете обнаружили контейнер с заявленной суммой. Для дальнейшего разбирательства 27-летнего гражданина доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

0
0
0
0
 
Гость||

Быстро. Только про убийство полицейским прохожего с 5 мая молчок.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте