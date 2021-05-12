В Пензе злоумышленник забрался в магазин игрушек

12.05.2021 | 11:12

В Пензе магазин игрушек, находящийся в торговом центре на улице 8 Марта, лишили выручки. Инцидент произошел во вторник, 11 мая, около 21:00.

В торговой точке сработала тревожная сигнализация. Через несколько минут на место прибыл экипаж группы задержания Росгвардии.

Стражи правопорядка опросили охранника торгового центра и выяснили, что в отдел детских игрушек зашел неизвестный. Пробравшись за прилавок, злоумышленник нашел контейнер, где продавцы хранили выручку, и забрал его.

Пропажу 18 000 рублей заметила сотрудница отдела и обратилась к правоохранителям.

«Мужчина, подозреваемый в совершении кражи денежных средств, был задержан на месте. В его пакете обнаружили контейнер с заявленной суммой. Для дальнейшего разбирательства 27-летнего гражданина доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.