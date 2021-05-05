Поселок Мичуринский утопает в дыму из-за пожара на полях

05.05.2021 | 19:17

Жители улицы Садовое Кольцо задыхаются от едкого дыма. Поселок Мичуринский накрыла густая пелена: горят бесхозные поля, огонь подобрался вплотную к домам. До прибытия первых пожарных расчетов люди самостоятельно пытались остановить разгулявшуюся стихию.

«Огонь начал стремительно перепрыгивать на нашу сторону, мы всем нашим дружным аулом взяли ведра и пошли тушить», - рассказали жители поселка.

Это теперь люди улыбаются, пару часов назад было не до смеха. Протекающая вдоль жилых построек речка в данной ситуации сыграла роль так называемого заградительного редута. Однако из-за сильного ветра искры перелетали через водный барьер. Пламя могло поглотить и бурьян в считанных метрах от домов и газовой подстанции.

Поля в округе горят ежегодно, но с такой силой сухостой давно не полыхал. Старожилы говорят, лет пять назад наблюдалась подобная картина. Но тогда застройка частного сектора не была столь масштабной. Теперь под огнем оказались десятки домов, а в дыму утопает весь поселок.