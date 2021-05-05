Происшествия

Поселок Мичуринский утопает в дыму из-за пожара на полях

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Жители улицы Садовое Кольцо задыхаются от едкого дыма. Поселок Мичуринский накрыла густая пелена: горят бесхозные поля, огонь подобрался вплотную к домам. До прибытия первых пожарных расчетов люди самостоятельно пытались остановить разгулявшуюся стихию.

«Огонь начал стремительно перепрыгивать на нашу сторону, мы всем нашим дружным аулом взяли ведра и пошли тушить», - рассказали жители поселка.

Это теперь люди улыбаются, пару часов назад было не до смеха. Протекающая вдоль жилых построек речка в данной ситуации сыграла роль так называемого заградительного редута. Однако из-за сильного ветра искры перелетали через водный барьер. Пламя могло поглотить и бурьян в считанных метрах от домов и газовой подстанции.

Поля в округе горят ежегодно, но с такой силой сухостой давно не полыхал. Старожилы говорят, лет пять назад наблюдалась подобная картина. Но тогда застройка частного сектора не была столь масштабной. Теперь под огнем оказались десятки домов, а в дыму утопает весь поселок.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Этого и надо было ожидать.Хорошо хоть сейчас полыхнул,а не летом.Сжигать надо вовремя,а не в сильный ветер ,как сегодня.Хоть и проклинали того кто поджег,но я бы ему спасибо сказал.Может власть наконец опомнится,и найдет хозяев земли.Да нагнет их по полной.Леса завалены валежником,поля в сухой траве,и все все по...Я рядом работал,и все это безобразие видел.И надышался гарью вдоволь.МЧС- молодцы.

Гость||

А может лучше "своим дружным аулом" сначала надо было избавиться от "бурьяна в считанных метрах от домов и газовой подстанции".

Гость||

Доперестраивались,ни коров ни овец, стоим в раскоряку, одной ногой в капе другой в соце,а голов и вовсе нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

горят бесхозные поля, огонь подобрался вплотную к домам
Кругом бесхозное, а попробуй взять и что нибудь делать, мигом в каталажку. Государство непонятное, только штрафы увеличивает и ужесточает.

Имя: Гость
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