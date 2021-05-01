Происшествия

Под Пензой столкнулись большегрузы и легковушка, есть пострадавшие

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В субботу, 1 мая, под Пензой на федеральной автодороге М5 «Урал» произошло серьезное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и три большегруза.

Фото с места происшествия появилось в соцсети «ВКонтакте». На снимке запечатлен ВАЗ с разбитой передней частью. У правого заднего колеса легковушки лежит человек, с его ноги слетела кроссовка. За ВАЗом - кабина фуры DAF.

На другом снимке видно, что у отечественного автомобиля искорежена правая сторона и отлетело левое заднее колесо.

«Не доезжая Мокшана, в сторону Москвы. С пострадавшими. Живой. Не успел обогнать. Время 13:15» , - кратко описал события очевидец.

Также сообщается, что из-за ДТП на трассе образовалась огромная пробка.

Подробности произошедшего пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, около 13:00 в Мокшанском районе, на 602-м километре федеральной автодороги М5 «Урал», произошло столкновение четырех транспортных средств: ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1995 года рождения, двух большегрузов DAF с шоферами 1968 и 1971 года рождения и фуры Volvo c водителем 1987 года рождения.

Водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Нет он как раз все успел.

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