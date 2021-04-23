В Пензе на бригаду медиков напал родственник пациента

23.04.2021 | 18:24

Во дворе на улице Карпинского ночью было совершено нападение на бригаду медиков. Реаниматолог во время оказания помощи пациенту был травмирован посторонним мужчиной. Теперь доктор находится в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и подозрение на ушиб сердца.

20 лет Евгений Архангородский спасает человеческие жизни и за время опасной и трудной службы с такой агрессией по отношению к себе столкнулся второй раз.

Медик приехал на вызов. Состояние пациента требовало незамедлительной госпитализации. После транспортировки его в машину возник конфликт с родственником заболевшего мужчины.

«Везите в больницу, я поеду с ним». Мы его попросили - он не вышел. Потом встал и из автомобиля скорой помощи нанес мне прямой удар ногой в грудную клетку, после чего я потерял, в принципе, работоспособность», - пояснил врач-реаниматолог Евгений Архангородский.

Дальше, по словам пострадавшего, события развивались, как в криминальном блокбастере.

«Вытолкнул водителя из автомобиля скорой помощи, сел за руль и попытался скрыться с места происшествия вместе с больным», - рассказал Евгений.

Но далеко разбуянившийся мужчина не уехал. Через 30 метров он остановился и начал требовать, чтобы водитель скорой сел за руль.

Это не единичный случай. Выполняя свой долг, медицинские работники рискуют жизнью. В 2018-м на Тернопольской на фельдшера скорой Галину Баландину напал муж пациентки.

«У меня даже где-то волосы выдраны, он схватил - и нож к шее», - сообщила фельдшер.

Евгений Архангородский, пожалуй, единственный реаниматолог, который сопровождает пациентов в вертолете санитарной авиации. Когда он приступит к своим обязанностям, пока сказать сложно. Пока находится под наблюдением коллег.