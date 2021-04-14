Происшествия

В Пензе на видео попал дымящийся микроавтобус

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Утром в среду, 14 апреля, в Пензе задымился грузовой микроавтобус. Инцидент произошел в районе строения № 30 на улице Окружной.

Видеозапись, на которой запечатлены клубы дыма, идущие от машины, опубликовали в местных сообществах в соцсетях. На кадрах не видно открытого пламени. Рядом с водительской дверью стоит мужчина (предположительно, он и управлял транспортным средством).

Пострадали ли в результате происшествия люди, не сообщается. Официальных комментариев по поводу случившегося также пока не поступало.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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