В Заречном загорелась квартира, пострадали два человека

12.04.2021 | 09:27

В Заречном при пожаре пострадала пожилая пара. ЧП случилось утром в воскресенье, 11 апреля, на улице Строителей.

Снимком с места происшествия поделился участник группы zar_info58 соцсети Instagram.

Сообщение о том, что горит квартира на 7-м этаже спасатели получили в 7:08. На ликвидацию огня отправились 19 человек на 7 спецмашинах.

«В ходе разведки было выявлено сильное задымление в подъезде на 7-м этаже, дверь в квартиру была открыта, где находились проживающие: гражданин 1948 года рождения и гражданка 1949 года рождения, которые были переданы бригаде скорой помощи», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в зареченском Центре противопожарной пропаганды и общественных связей.

Кроме того, пожарные эвакуировали жильцов 7-го и 8-го этажей, отключили электроэнергию.

В итоге огонь уничтожил мебель и предметы домашнего обихода в квартире, площадь возгорания составила 2 кв. м. Причиной ЧП стала неисправность электрооборудования холодильника.