Происшествия

На предприятии в Пензенской области погиб токарь

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело о гибели человека, причиной которой, предположительно, стало нарушение требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Инцидент произошел днем 6 апреля в одном из ООО, работающих на территории Городищенского района. 63-летний токарь-фрезеровщик, находясь в цеху механической мастерской, вытачивал деталь на станке.

Выполняя работу, мужчина зацепился верхней одеждой за вращающийся металлический прут. Ткань на него намоталась, в результате рабочий получил тупую травму шеи, повлекшую смерть.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

хана главному инженеру

Гость||

и инспектору по ТБ

Гость||

Страшный случай.Вот так сгинуть, мрак...

Имя: Гость
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