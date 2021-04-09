На предприятии в Пензенской области погиб токарь

09.04.2021 | 18:26

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о гибели человека, причиной которой, предположительно, стало нарушение требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Инцидент произошел днем 6 апреля в одном из ООО, работающих на территории Городищенского района. 63-летний токарь-фрезеровщик, находясь в цеху механической мастерской, вытачивал деталь на станке.

Выполняя работу, мужчина зацепился верхней одеждой за вращающийся металлический прут. Ткань на него намоталась, в результате рабочий получил тупую травму шеи, повлекшую смерть.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.