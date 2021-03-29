Житель Пензенской области нашел брата мертвым в Саратове

29.03.2021 | 10:27

Следственные органы проводят проверку по факту смерти 43-летнего жителя Саратова. Его тело обнаружил родной брат - житель Пензенской области.

Пензенец начал беспокоиться за родственника, который неожиданно перестал отвечать на телефонные звонки. Забив тревогу, он приехал в Саратов и пришел в дом брата на проспекте Энтузиастов.

«Получив доступ в жилище, мужчина обнаружил брата в жилой комнате без признаков жизни. Следователем совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, смерть наступила не менее трех дней назад», - сообщили в Следственном управлении СК России по Саратовской области.

Причины смерти мужчины установит судебно-медицинское исследование.