Происшествия

В Городищенском районе выясняют обстоятельства гибели двух человек

Печать

В Городищенском районе начата доследственная проверка по факту пожара, унесшего жизни двух человек.

Ранее сообщалось, что вечером 21 марта в селе Вышелей загорелся деревянный дом. После тушения обнаружили два тела: мужчины 1974 года рождения и женщины 1964 года рождения. Это были хозяйка дома и ее сожитель.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз предупреждает: будьте осторожны при эксплуатации электрического, печного и газового оборудования, при обращении с огнем, не допускайте перекала печи, следите за исправностью электропроводки», - обратились к гражданам сотрудники ведомства.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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