Пожарные спасли из огня 71-летнего жителя села Грабово

12.12.2020 | 10:39

В ночь на субботу, 12 декабря, в селе Грабово Бессоновского района произошел серьезный пожар.

Сигнал о том, что в шлакоблочном доме на улице Транспортной горит кухня, поступил на пульт дежурного МЧС в 0:45. На борьбу с огнем прибыли семь человек личного состава и две единицы спецтехники.

«В результате пожара выгорело шесть квадратных метров площади. Спасен хозяин дома - мужчина 1949 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сотрудники ведомства призывают жителей области тщательно соблюдать правила пожарной безопасности: не допускать перекала печей и перегрузки электросети, не оставлять работающие обогревательные приборы без присмотра, курить только в специально отведенных местах и тщательно гасить окурки и спички.