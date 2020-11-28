Сетевое издание|18+|Суббота|28 ноя 2020|15:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Дальнем Арбекове маршрутка № 30 попала в ДТП

Печать

В субботу, 28 ноября, в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Кадры с места происшествия в редакцию PenzaInform.ru прислала очевидица событий. Она рассказала, что инцидент произошел в Дальнем Арбекове, на улице Ладожской.

Видно, что маршрутное такси № 30 лежит в кювете, врезавшись в столб. Людей в микроавтобусе нет, но машина получила повреждения.

Рядом с разбитой машиной на обочине стоит спецавтомобиль ГИБДД с включенной световой сигнализацией.

Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 12:40 около дома № 110 на улице Ладожской произошло столкновение автомобилей ГАЗ под управлением 51-летнего водителя и Toyota, за рулем которого находился 46-летний мужчина. После этого водитель ГАЗа совершил наезд на препяствие.

«В результате пассажирка ГАЗа, 20-летняя девушка, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость||

ТС это источник повышенной опасности и к водителям ГИБДД надо строго относится надо принять закон позволяющий в случае остановки ТС если водитель не про цитировал какой либо пункт ПДД отстранять от управления авто на штрафстоянку пока не выучит ПДД. Вот тогда будет порядок.

Гость||

Кара за то что подняли проезд. Будет на что отремонтировать. 32 рубля все-таки.

Гость||

Я хозяин маршрутки щас приеду водилу отстрапоню

Гость||

Наверняка никакой страховки выплачено пострадавшей не будет. Нет билета - нет выплат.

Гость||

Гость писал(a):

ТС это источник повышенной опасности и к водителям ГИБДД надо строго относится надо принять закон позволяющий в случае остановки ТС если водитель не про цитировал какой либо пункт ПДД отстранять от управления авто на штрафстоянку пока не выучит ПДД. Вот тогда будет порядок.
Процитировал - пишется слитно, какой-либо - пишется через дефис, и еще куча запятых... Вот когда научишься писать по-русски, вот тогда будет порядок. А сейчас не будет!

Гость||

Гость писал(a):

Наверняка никакой страховки выплачено пострадавшей не будет. Нет билета - нет выплат.
Есть ДПС, "скорая помощь" и больница.

Гость||

Гость писал(a):

Я хозяин маршрутки щас приеду водилу отстрапоню
Так вот ты какой ,Наталья Васильевна Б. !)))))))))))

Гость||

Ого!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ДТП с участием общественного транспорта.
обычное дело, ездят же они под красный, по встречке.

это - норма (с)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте