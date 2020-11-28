В Дальнем Арбекове маршрутка № 30 попала в ДТП

28.11.2020 | 13:41

В субботу, 28 ноября, в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Кадры с места происшествия в редакцию PenzaInform.ru прислала очевидица событий. Она рассказала, что инцидент произошел в Дальнем Арбекове, на улице Ладожской.

Видно, что маршрутное такси № 30 лежит в кювете, врезавшись в столб. Людей в микроавтобусе нет, но машина получила повреждения.

Рядом с разбитой машиной на обочине стоит спецавтомобиль ГИБДД с включенной световой сигнализацией.

Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 12:40 около дома № 110 на улице Ладожской произошло столкновение автомобилей ГАЗ под управлением 51-летнего водителя и Toyota, за рулем которого находился 46-летний мужчина. После этого водитель ГАЗа совершил наезд на препяствие.

«В результате пассажирка ГАЗа, 20-летняя девушка, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.