Обесточивание дома № 49 на Красной заставило пензенцев покинуть жилье

22.11.2020 | 17:37

Без света, отопления и надежды остались жители дома № 49 на Красной улице. Поздним вечером 15-этажное здание оказалось обесточенным.

«По сообщениям сетевой компании «Биокорэнерго» произошла авария на двух кабелях, которые ведут с Новозападной подстанции, мощностью 110 киловольт», - рассказал председатель правления ТСЖ «Космос» Игорь Алексеев.

Дому присвоена вторая категория энергонадежности. Это значит, что электричество в здание поступает от двух независимых источников. Если один высоковольтный кабель выходит из строя, подключается второй. Однако на Красной, 49, система не работает. Жильцы экстренно покидали свои квартиры.

«Мы не можем подогреть еду, у нас размораживаются холодильники, пропадают продукты. В четыре часа сейчас стемнело. Ну ничего нельзя... К родственникам поедем, мы сейчас уезжаем», - описала обстановку жительница дома № 49 на улице Красной Марина Петрик.

Газоснабжения в доме нет. Отопительная система включает в себя насосы, которые не работают без электричества.

На улице было минус пятнадцать, с каждым часом температура внутри здания падала - и никто не давал гарантии, что к утру она окажется выше, чем снаружи.

Игорь Алексеев несколько раз жаловался в различные инстанции, однако результатов это не дало.

В трехэтажном пристрое к зданию располагаются коммерческие организации, которые несут огромные убытки из-за отсутствия электроэнергии.

«Мы день не работаем, мало того - не можем сейчас завести генератор, продукция испортится. В общем, ситуация патовая, не знаем, что делать», - признался управляющий коммерческой организацией Павел Дулин.

В январе люди в доме сидели без света почти сутки, а в сентябре отключение длилось 31 час.