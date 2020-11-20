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Происшествия

В центре Пензы задержали ночных угонщиков

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В четверг, 19 ноября, около 4:00 в Пензе двое парней попытались угнать ВАЗ-2105.

Об этом сообщил бдительный охранник продовольственного магазина, расположенного на улице Кирова. Он заметил подозрительных личностей возле «пятерки» и позвонил в полицию.

Сигнал тут же поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны. Через минуту стражи порядка были на месте. Увидев их, горе-угонщики попытались убежать, но это им не удалось.

Росгвардейцы в присутствии понятых выяснили, что молодые люди в возрасте 19 и 20 лет разбили стекло пассажирской двери и попытались проникнуть в салон.

«Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Гангстеры по пензенски!

Гость||

нахрена угонять такое корыто

Гость||

penzainform.ru писал(a):

охранник продовольственного магазина,

"пятёрку" возле "пятёрочки" пятеро опять хотели угнать?

Имя: Гость
Комментарий:

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