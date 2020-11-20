В центре Пензы задержали ночных угонщиков

20.11.2020 | 09:40

В четверг, 19 ноября, около 4:00 в Пензе двое парней попытались угнать ВАЗ-2105.

Об этом сообщил бдительный охранник продовольственного магазина, расположенного на улице Кирова. Он заметил подозрительных личностей возле «пятерки» и позвонил в полицию.

Сигнал тут же поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны. Через минуту стражи порядка были на месте. Увидев их, горе-угонщики попытались убежать, но это им не удалось.

Росгвардейцы в присутствии понятых выяснили, что молодые люди в возрасте 19 и 20 лет разбили стекло пассажирской двери и попытались проникнуть в салон.

«Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.