Пензенский рабочий погиб при строительстве метро в Москве

19.11.2020 | 11:25

Житель Пензенской области погиб при строительстве станции метро на западе Москвы. Инцидент произошел вечером в среду, 18 ноября.

По сообщению «Московского комсомольца», трагедия случилась в 20:40 на стройплощадке на Аминьевском шоссе. 36-летний рабочий, приехавший из Пензенской области, упал с высоты 10 метров на арматуру.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту случившегося должна быть проведена проверка. Выяснение обстоятельств гибели людей на производстве находится в компетенции сотрудников СКР.