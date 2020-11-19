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Происшествия

Пензенский рабочий погиб при строительстве метро в Москве

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Житель Пензенской области погиб при строительстве станции метро на западе Москвы. Инцидент произошел вечером в среду, 18 ноября.

По сообщению «Московского комсомольца», трагедия случилась в 20:40 на стройплощадке на Аминьевском шоссе. 36-летний рабочий, приехавший из Пензенской области, упал с высоты 10 метров на арматуру.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту случившегося должна быть проведена проверка. Выяснение обстоятельств гибели людей на производстве находится в компетенции сотрудников СКР.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Заработал .... Дома работать негде и там вот как ... Вы б ещё знали как они живут там в этих масквах... А здесь только план по смертности перевыполняют наглюги . Вообще загнали людей нелюди

Гость||

Бывает,чёж

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По сообщению «Московского комсомольца», трагедия случилась в 20:40 на стройплощадке на Аминьевском шоссе. 36-летний рабочий, приехавший из Пензенской области, упал с высоты 10 метров на арматуру.
Вот скольким уважаемым людям головной боли добавил, тут тебе и режим труда и отдыха, и соблюдение ТБ на объекте. Думаю выяснится, что пьяный был или производил противоправные действия (хищение и т.п.), или опять проклятый госдеп!

Гость||

АМИНЬевская улица -ну и названьеце.. прям пророческое.

Гость||

50р сдал туристического сбора в сутки? А то Матвиенко просит

Гость||

Выяснится,что работал сверхурочно самовольно и за бесплатно...в помощь голодающим в Сирии...

Имя: Гость
Комментарий:

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