Пензенский рабочий погиб при строительстве метро в Москве

Житель Пензенской области погиб при строительстве станции метро на западе Москвы. Инцидент произошел вечером в среду, 18 ноября.
По сообщению «Московского комсомольца», трагедия случилась в 20:40 на стройплощадке на Аминьевском шоссе. 36-летний рабочий, приехавший из Пензенской области, упал с высоты 10 метров на арматуру.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту случившегося должна быть проведена проверка. Выяснение обстоятельств гибели людей на производстве находится в компетенции сотрудников СКР.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Заработал .... Дома работать негде и там вот как ... Вы б ещё знали как они живут там в этих масквах... А здесь только план по смертности перевыполняют наглюги . Вообще загнали людей нелюди