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Происшествия

Жителям Пензенской области имплантировали некачественные стенты

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Врачи федерального кардиоцентра призывают прийти к ним на прием людей, которым в 2019 году, с сентября по декабрь, провели стентирование. Почти все они - жители Пензенской области. Стало известно, что им поставили в сердца медицинские изделия ненадлежащего качества.

Таких пациентов - около 250. Пока на просьбы врачей отреагировали только 144.

«К сожалению, людей приходится уговаривать, что меня очень напрягает. «Вы меня уговорите, я не приду, мне нужна какая-то интересная конфета». Я не знаю, чем их еще можно уговорить, если мы уже говорим, что есть риск угрозы здоровью», - пояснил главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.

14 пациентам из пришедших на прием уже провели повторные операции. Скольким они нужны из тех, кто просьбы врачей игнорирует, неизвестно. Главная опасность - человек может не ощущать никаких симптомов, а его жизнь висит на волоске. То, что стенты - не должного качества, выяснилось в процессе.

«К нам стали обращаться пациенты с жалобами, мы стали их вызывать, выявили рестеноз стентов. Это, грубо говоря, если взять водопроводную трубу, часть ее забить половинкой пробки какой-нибудь», - пояснил Владлен Базылев.

Такое возможно и при использовании хороших стентов, но здесь процент вновь нуждавшихся в хирургическом вмешательстве оказался в два раза больше, чем обычно.

Изделия приобретались у новосибирского производителя. Сработала система госзакупок.

После ряда инцидентов Владлен Базылев обратился в прокуратуру. Затем начались проверки центра сердечно-сосудистой хирургии.

«По заключениям экспертного учреждения Росздравнадзора в городе Москве, изъятые в ходе этой проверки в кардиоцентре образцы коронарных стентов являются недоброкачественными.

Поскольку при их применении может возникнуть угроза жизни и здоровью пациента, материалы внеплановой проверки территориальным органом Росздравнадзора по Пензенской области были направлены в органы следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В четверг, 19 ноября, в кардиоцентре ждут приезда представителей фирмы из Новосибирска, которые будут знакомиться с ситуацией на месте. Теперь в федеральной клинике используют стенты других производителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

К сожалению, людей приходится уговаривать, что меня очень напрягает. «Вы меня уговорите, я не приду, мне нужна какая-то интересная конфета». Я не знаю, чем их еще можно уговорить,
Быстрей бы сдохнуть. Идите ...

Гость||

да может уж кто и окочурился по этому и не приходит.

Имя: Гость
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