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Происшествия

Пензенцы неоднозначно восприняли граффити на фасаде магазина

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Яркими красками заиграл небольшой магазин в самом центре Пензы. Неизвестные уличные художники разрисовали фасад здания на улице Московской. Действовали хулиганы под покровом ночи.

«Произошло все где-то часов в десять, уже после рабочего дня. Нам знакомые начали писать, фотографии скидывать: магазин изрисовали», - рассказал руководитель отдела продаж Александр Данилушкин.

У входа в магазин установлена камера видеонаблюдения. Но современные технологии оказались бессильны перед обычным баллончиком краски.

«Почти сразу их замазали, а потом все началось», - пояснил Александр Данилушкин.

Историческое здание, в котором находится магазин, не пострадало, но под горячую руку хулиганов попала новая машина сотрудника заведения.

Врагов у бизнеса не было, угроз работники не получали. Причину содеянного объяснить сложно.

«Можно было бы не обращать внимания, но это зависит от настроения. А вот такое уже само по себе настроение портит. Слов нет - хулиганство! Непростительное поведение», - решили прохожие.

В интернете пользователи выразили подозрения, что магазин изуродовали сами владельцы, тем более что краска легко стирается даже без применения моющих средств.

«Хороший маркетинговый ход!» - сыронизировал один. «Специально разрисовали, чтобы все группы Пензы написали», - поддержала другая.

Работники магазина уже обратились в правоохранительные органы. Теперь поиском хулиганов займутся люди в погонах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какая, какая машина? "Новая" ?

Гость||

Лучше бы калом намазали эффектней

Гость||

Повиду этой машине больше 15 лет. На фары посмотрите.

Гость||

у бизнеса не может не быть врагов, запомните

Гость||

там всё везде в камерах, при желании найти можно

Имя: Гость
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