В Чемодановке после пожара в гараже нашли тело мужчины

30.10.2020 | 10:07

В Пензенской области устанавливают причины и обстоятельства пожара, случившегося в Бессоновском районе в ночь с 29 на 30 октября.

Сообщение о возгорании на улице Фабричной в селе Чемодановка поступило в 3:15. На место происшествия выехали шестеро сотрудников регионального ГУ МЧС России на двух спецавтомобилях.

«Сгорела кровля и выгорело внутри гаража на площади 25 кв. м. Обнаружен погибший - мужчина 1961 года рождения», - пояснила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

По факту случившегося начата проверка.