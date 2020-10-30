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Происшествия

В Чемодановке после пожара в гараже нашли тело мужчины

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В Пензенской области устанавливают причины и обстоятельства пожара, случившегося в Бессоновском районе в ночь с 29 на 30 октября.

Сообщение о возгорании на улице Фабричной в селе Чемодановка поступило в 3:15. На место происшествия выехали шестеро сотрудников регионального ГУ МЧС России на двух спецавтомобилях.

«Сгорела кровля и выгорело внутри гаража на площади 25 кв. м. Обнаружен погибший - мужчина 1961 года рождения», - пояснила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

По факту случившегося начата проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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