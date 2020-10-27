Сетевое издание|18+|Вторник|27 окт 2020|20:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Вандалы оставили сквер Победы в Мичуринском без освещения

Печать

Глава администрации Мичуринского сельсовета объявила в розыск тех, кто набедокурил в здешнем сквере Победы. Поврежденные скамейки не самое прискорбное их деяние. Больше всего жителей расстраивает то, что популярное в поселке место отдыха осталось без освещения. Фонари стоят, лампы имеются, но ничего не работает: вандалы взломали объект электропитания.

Самое горькое, что сквер едва успел появиться. О нем люди долго мечтали и получили только прошлым летом благодаря действию в регионе программы по благоустройству. Из бюджета потрачено 4 миллиона рублей.

«Очень расстроены, так нельзя! Нам такую красоту делали», - отметила жительница поселка Екатерина Барышникова.

«Государством выделяются деньги, чтобы в селе жилось комфортно. Обидно!» - согласилась глава администрации Мичуринского сельсовета Любовь Евдокимова.

Она уже написала заявление в полицию и ждет визита участкового. Возможно, отыскать хулиганов помогут камеры видеонаблюдения, установленные на расположенном рядом магазине.

Подобными глава администрации мечтает оснастить пострадавший сквер Победы. Вероятнее всего, в поле слежения будут попадать и объекты, которых в Мичуринском пока нет: хоккейная коробка и детская площадка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава администрации сельсовета объявила в розыск
Журналисты, я вас люблю)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

лава администрации Мичуринского сельсовета объявила
Если вы купили машину, то установите сигнализацию.

Почему здесь не позаботились о безопасности, где камеры видеонаблюдения?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте