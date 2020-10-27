Вандалы оставили сквер Победы в Мичуринском без освещения

27.10.2020 | 19:30

Глава администрации Мичуринского сельсовета объявила в розыск тех, кто набедокурил в здешнем сквере Победы. Поврежденные скамейки не самое прискорбное их деяние. Больше всего жителей расстраивает то, что популярное в поселке место отдыха осталось без освещения. Фонари стоят, лампы имеются, но ничего не работает: вандалы взломали объект электропитания.

Самое горькое, что сквер едва успел появиться. О нем люди долго мечтали и получили только прошлым летом благодаря действию в регионе программы по благоустройству. Из бюджета потрачено 4 миллиона рублей.

«Очень расстроены, так нельзя! Нам такую красоту делали», - отметила жительница поселка Екатерина Барышникова.

«Государством выделяются деньги, чтобы в селе жилось комфортно. Обидно!» - согласилась глава администрации Мичуринского сельсовета Любовь Евдокимова.

Она уже написала заявление в полицию и ждет визита участкового. Возможно, отыскать хулиганов помогут камеры видеонаблюдения, установленные на расположенном рядом магазине.

Подобными глава администрации мечтает оснастить пострадавший сквер Победы. Вероятнее всего, в поле слежения будут попадать и объекты, которых в Мичуринском пока нет: хоккейная коробка и детская площадка.