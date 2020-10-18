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Происшествия

С козырька больницы № 5 в Пензе упал голый мужчина

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В воскресенье, 18 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель областного центра Олег К., который стал очевидцем ЧП на улице Краснова на Южной Поляне.

«В 11:40 проходил мимо пятой больницы. На козырьке бокового крыльца на уровне второго этажа сидел голый мужчина. Возраст 50-60. Рядом было открытое окно. Мужчина что-то бормотал. По виду было понятно, что он собирается вниз. Высота метра 4,5», - рассказал мужчина.

Олег побежал к будке охраны, расположенной у въезда на территорию медицинского учреждения, чтобы сообщить об увиденном и, возможно, предотвратить ЧП.

«Пока объяснял охраннику, что происходит, мужик прыгнул вниз. Он остался лежать на мокром асфальте лицом вниз. К нему из приемника выбежала медсестра», - добавил пензенец.

Он уверен, что упавший мужчина получил какие-то травмы. «Он явно не в себе был, если сидя прыгал и лежал лицом вниз, значит упал плашмя», - пояснил Олег.

Комментариев от официальных ведомств пока нет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото yandex.ru/maps/49/penza
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Гость||

паход перепичкали калесами-вот мужик и невыдержал "лечения"...

Гость||

На Рывок пошёл. Уходил от погони.

Гость||

лечение дало свой эффект если это пациент, а можа это мед.брат?

Имя: Гость
Комментарий:

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