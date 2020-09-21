Причиной ДТП в Иссинском районе мог быть опасный обгон

21.09.2020 | 20:45

Двое малолетних детей пострадали в крупном дорожно-транспортном происшествии в Иссинском районе Пензенской области. На трассе Нижний Новгород - Саратов столкнулись два большегруза и легковая иномарка. Одна из многотонных машин вылетела с проезжей части, а вторая фура полностью перекрыла дорогу, из-за чего образовалась большая пробка.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля Audi, девочка 2012 и мальчик 2015 годов рождения, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Дорога узкая, двухполосная. Неправильно выбранный скоростной режим и неосторожный маневр влекут за собой тяжелые последствия. Одной из возможных причин данного ДТП очевидцы считают опасный обгон.