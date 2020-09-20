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Происшествия

У нетрезвого клиента бара в Спасске нашли подозрительное вещество

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В Спасске сотрудники кафе смогли избавиться от посетителя только при помощи правоохранителей.

54-летний клиент отдыхал в заведении в ночь на субботу, 19 сентября. Около 3:00, когда наступило время закрытия, мужчина уходить из кафе отказался.

Сотрудникам пришлось вызвать стражей правопорядка. Они прибыли на место через несколько минут и приступили к опросу бармена. Тот указал на нетрезвого клиента, не собиравшегося покидать свое место.

«Мужчина пояснить причину своего поведения не смог. При личном досмотре в присутствии понятых у него был обнаружен пластиковый контейнер с веществом коричневого цвета, предположительно наркотического действия», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Вещество изъяли, в настоящий момент оно находится на экспертизе. Его владельца задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Очередной маргинал после употребления влетевшая голытьба и лошара.

Гость||

Новичок?

Гость||

Новый новичок... ...Спасский.

Имя: Гость
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