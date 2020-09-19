В Пензе на заброшенной стройке сгорел вагончик

19.09.2020 | 11:57

В субботу, 19 сентября, на улице Кижеватова в Пензе произошел пожар. Видео разместила в социальной сети Instagram очевидица произошедшего.

«Между Кижеватова, 4, и Кижеватова, 14. ЖК «Янтарный». Смотрите, какой красивый уже 10 лет или 11 стоит. Никому ничего не надо! Примите уже какие-нибудь меры!» - говорит автор видео. А стоящий рядом ребенок восторженно восклицает: «Смотри! Пожарная машина!»

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области объяснили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:51. На борьбу с огнем прибыли два пожарных расчета.

«На стройке сгорел металлический вагончик. Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.