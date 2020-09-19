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Происшествия

В Пензе на заброшенной стройке сгорел вагончик

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В субботу, 19 сентября, на улице Кижеватова в Пензе произошел пожар. Видео разместила в социальной сети Instagram очевидица произошедшего.

«Между Кижеватова, 4, и Кижеватова, 14. ЖК «Янтарный». Смотрите, какой красивый уже 10 лет или 11 стоит. Никому ничего не надо! Примите уже какие-нибудь меры!» - говорит автор видео. А стоящий рядом ребенок восторженно восклицает: «Смотри! Пожарная машина!»

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области объяснили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:51. На борьбу с огнем прибыли два пожарных расчета.

«На стройке сгорел металлический вагончик. Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это ещё цветочки. Вот когда кто нибудь с окна уйдёт с детей, появятся ягодки. Конечно не дай бог, как говорится, но это объект повышенной опасности. Его никто никогда не достроить, только снос.

Гость||

Как мы, жители Ул. Кижеватова дом 4 устали смотреть на этот долгострой. Объект социально опасный. Было время, когда учителя 46 школы дежурили там. Сейчас только бомжи кучкуютсЯ. А впереди холодная осень, а там и зима. Чего ждем? Кто-то ответить за этот долгострой?

Гость||

А Интурист сколько стоит? Лет 20 или поболее?

Гость||

Вроде 25 уже

Гость||

Ховринская больница в Москве строилась-строилась, да через 38 лет так и снесли недострой.

Имя: Гость
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